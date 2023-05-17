إصابة فتاتين صدمتهما سيارة نقل خلال عبور طريق الكورنيش بحلوان

أصيبت فتاتين صدمتهما سيارة نقل بطريق الكورنيش بمنطقة كفر العلو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية كانت بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة حلوان، من الأهالي، يفيد بإصابة فتاتين، في حادث سير.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بالفتاتين حال عبورهما الطريق، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.