الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد تعميم "التحصيل الإلكتروني".. مصادر بـ“الكهرباء”: ندرس إلغاء تقسيط الفواتير المتأخرة

الكهرباء
الكهرباء

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء نظام التقسيط المباشر لرسوم الاستهلاك الشهري للمتعثرين دون الرجوع لمشورتهم، بعد أن شرعت شركات توزيع الكهرباء على مستوي الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني.

وكشفت مصادر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن ملامح الإجراء المتوقع تطبيقه خلال شهر يونيو المقبل والمتعلق بنظام التحصيل الإلكتروني-الفوري- لرسوم الاستهلاك الشهري، وكذلك المستحقات المتأخرة لدي المشتركين بالشركة، كاشفًا عن الإجراء يتعلق بالسماح بسداد الرسوم الشهرية المستحقة، أو طلب تقسيط الرسوم المتأخرة مضاف إليه الرسوم الشهرية الحديثة وجدولتها مباشرة عبر ماكينة السداد الإلكتروني بحوزة المحصل.

وأوضح المصدر أن هذا النظام يتيح التيسير على المشتركين في سداد المستحقات المتأخرة دون تطبيق الفائدة على تقسيط المستحقات وفقًا للنظام المعمول به حاليًا، والذي يوقع على المشترك الذي يتم تقسيط رسوم الاستهلاك الخاصة به فوائد تصل 17.5 % على أجمالي قيمة الرسوم المتأخرة.

وكانت قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة البدء فى تطبيق إضافة فائدة جديدة على الفواتير المتأخرة والمستحقة بداية من استهلاك شهر مايو عام 2019، وذلك في إطار اتخاذ التدابير المحفزة للمشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية بالسداد الفوري لمستحقات استهلاك الكهرباء الشهري، دون إرجاء سداد حتى لا تتراكم كديون مستحقة السداد بفوائد.

وشنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حملة موسعة لتحصيل رسوم الاستهلاك المتأخرة لدي المشتركين المتعثرين عن سداد المستحقات لفترة تزيد عن 3 أشهر فيما فوق، وذلك لتحسين نسب التحصيل بالشركة، بالإضافة إلي التجهيز لحملة مكبرة لضبط المخالفات في الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير شرعية في محيط دائرة اختصاص شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والإدارات التابعة لها.

الكهرباء السداد التقسيط الالكتروني التحصيل

الأكثر قراءة

بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

تنفيذي بني سويف: إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس

محافظ أسوان يوجه بتلافي الملاحظات الفنية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية فارس

سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟