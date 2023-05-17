بعد تعميم "التحصيل الإلكتروني".. مصادر بـ“الكهرباء”: ندرس إلغاء تقسيط الفواتير المتأخرة

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء نظام التقسيط المباشر لرسوم الاستهلاك الشهري للمتعثرين دون الرجوع لمشورتهم، بعد أن شرعت شركات توزيع الكهرباء على مستوي الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني.

وكشفت مصادر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن ملامح الإجراء المتوقع تطبيقه خلال شهر يونيو المقبل والمتعلق بنظام التحصيل الإلكتروني-الفوري- لرسوم الاستهلاك الشهري، وكذلك المستحقات المتأخرة لدي المشتركين بالشركة، كاشفًا عن الإجراء يتعلق بالسماح بسداد الرسوم الشهرية المستحقة، أو طلب تقسيط الرسوم المتأخرة مضاف إليه الرسوم الشهرية الحديثة وجدولتها مباشرة عبر ماكينة السداد الإلكتروني بحوزة المحصل.

وأوضح المصدر أن هذا النظام يتيح التيسير على المشتركين في سداد المستحقات المتأخرة دون تطبيق الفائدة على تقسيط المستحقات وفقًا للنظام المعمول به حاليًا، والذي يوقع على المشترك الذي يتم تقسيط رسوم الاستهلاك الخاصة به فوائد تصل 17.5 % على أجمالي قيمة الرسوم المتأخرة.

وكانت قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة البدء فى تطبيق إضافة فائدة جديدة على الفواتير المتأخرة والمستحقة بداية من استهلاك شهر مايو عام 2019، وذلك في إطار اتخاذ التدابير المحفزة للمشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية بالسداد الفوري لمستحقات استهلاك الكهرباء الشهري، دون إرجاء سداد حتى لا تتراكم كديون مستحقة السداد بفوائد.

وشنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حملة موسعة لتحصيل رسوم الاستهلاك المتأخرة لدي المشتركين المتعثرين عن سداد المستحقات لفترة تزيد عن 3 أشهر فيما فوق، وذلك لتحسين نسب التحصيل بالشركة، بالإضافة إلي التجهيز لحملة مكبرة لضبط المخالفات في الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير شرعية في محيط دائرة اختصاص شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والإدارات التابعة لها.