زعيم كوريا الشمالية يفحص قمر تجسس عسكري قد يتم إطلاقه قريبًا

فحص الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قمرًا صناعيًا للتجسس العسكري، من المتوقع أن تطلقه بلاده قريبًا، خلال زيارة إلى منشأة فضائية حيث وصف الاستطلاع الفضائي بأنه حاسم لمواجهة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الكورية يوم الأربعاء أن كيم وافق خلال زيارة يوم الثلاثاء على "خطة عمل مستقبلية" غير محددة في إطار الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي. لم تكشف كوريا الشمالية عن الموعد المستهدف للإطلاق ، والذي يقول بعض المحللين إنه قد يكون في الأسابيع القليلة المقبلة.

وسيستخدم هذا الإطلاق تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى المحظورة بموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي، على الرغم من أن التجارب السابقة للصواريخ والصواريخ أظهرت قدرة كوريا الشمالية على إرسال قمر صناعي إلى الفضاء.

ومع ذلك، هناك المزيد من الأسئلة حول قدرة القمر الصناعي. يقول بعض المحللين الكوريين الجنوبيين إن القمر الصناعي المعروض في صور وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية يبدو صغيرًا جدًا ومصممًا بشكل فظ لدعم الصور عالية الدقة. كانت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية من عمليات إطلاق الصواريخ السابقة منخفضة الدقة.

أظهرت الصور التي نشرتها صحيفة Rodong Sinmun زيارة يوم الثلاثاء أن كيم وابنته - وهما يرتديان معاطف المختبر البيضاء - يتحدثان مع العلماء بالقرب من جسم يشبه المكون الرئيسي للقمر الصناعي. ولم تحدد الصحيفة الجسم الذي كان محاطًا بمحيط من الروتين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن القمر الصناعي اعتُبر جاهزًا للتحميل على صاروخ بعد أن فحص العلماء تركيب الجهاز وخضعوا لاختبارات لتأكيد ما إذا كان سيتحمل بيئة الفضاء.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية لم تبلغ السلطات البحرية والاتصالات الدولية بعد بأي خطط إطلاق. وقالت إن إطلاق قمر صناعي كوري شمالي سينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية أي عمليات إطلاق تتضمن تقنيات باليستية و "تهدد السلام والاستقرار الإقليميين".

وقالت الوزارة في بيان: "الإعلان عن خطة إطلاق القمر الصناعي يظهر مرة أخرى أن النظام الكوري الشمالي منشغل باستمرار استفزازاته غير القانونية مع تجاهل محنة شعبه" ، في إشارة إلى اقتصاد كوريا الشمالية المنهار وتعميق العزلة الدولية. .

كانت الزيارة أول ظهور علني لكيم منذ حوالي شهر ، بعد زيارة سابقة لمركز الفضاء في 18 أبريل ، حيث أعلنت وسائل الإعلام الحكومية عن بناء القمر الصناعي.

وقال كيم إن الحصول على قمر صناعي للتجسس سيكون أمرًا حاسمًا لجهوده لتعزيز دفاع البلاد باسم "الولايات المتحدة". وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الإمبرياليين والأشرار العميلة في كوريا (الجنوبية) يصعدون من تحركاتهم المواجهة ضد الشمال.

وتشير صور الأقمار الصناعية التجارية الأخيرة إلى أنشطة البناء السريعة في منشأة إطلاق الصواريخ في شمال غرب كوريا الشمالية ، حيث أجرت الدولة آخر مرة إطلاق قمر صناعي في عام 2016 ، حسبما ذكر موقع 38 نورث الذي يركز على كوريا الشمالية يوم الإثنين. وقالت 38 نورث في تقريرها إن الأنشطة تشمل بناء منصة إطلاق الأقمار الصناعية الرئيسية بالمنشأة والجهود المحتملة لإنشاء منصة إطلاق جديدة على حافة الموقع بالقرب من البحر.