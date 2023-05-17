ميجان تتألق بفستان ذهبي في حفل توزيع جوائز women of vision

حققت ميجان، دوقة ساسكس وصولاً مبهراً إلى حفل توزيع جوائز Women of Vision في نيويورك الليلة الماضية بفستان ذهبي ضيق من تصميم جوانا أورتيز.

كانت ميجان إحدى المكرمات في الأمسية حيث تلقت جائزة تقديراً "لدعوتها العالمية لتمكين النساء والفتيات والدفاع عنها" وفقاً لبيان صدر في أبريل.

ووصلت ميجان إلى الحدث ربما في أجرأ بيان أزياء لها حتى الآن مرتدية فستانًا بدون حمالات ومناسب من مادة ذهبية من تصميم المصمم الكولومبي أورتيز مع فتحة ثقب صغيرة وفتحة في المنتصف، تم تزويد الفستان بكعب ذهبي مرصع من توم فورد ومقبض مطابق وأقراط J Crew ذهبية ومجموعة من الأساور الذهبية والماسية.

انضم إلى ميجان زوجها الأمير هاري الذي كان يرتدي بدلة زرقاء مميزة مع ربطة عنق زرقاء فاتحة، ووالدتها دوريا راجلاند التي كانت ترتدي فستانًا بطول الركبة وياقة على شكل V وأكمام شفافة وحذاء بسيط.

تشتهر ميجان بإحساسها بالأناقة بدءًا من إطلالة رالف آند روسو الشفافة والمطرزة التي ارتدتها في الصور الرسمية لخطوبتها من الأمير هاري، إلى الفستان الرائع من تصميم بلاك هالو الذي ارتدته إلى حفل استقبال لتمكين المرأة في 2018.

اشتهرت باختيار جيفنشي ومصممته آنذاك كلير وايت كيلر لتصميم فستان زفافها برقبة القارب، ثم تحولت إلى فستان ستيلا مكارتني برقبة رسن وقصّة رائعة في حفل الاستقبال.

على الرغم من ولعها بالمصممين ذوي الأسماء الكبيرة حيث كانت الدوقة ترتدي ملابس Dior و Givenchy و Ralph Lauren في الماضي، إلا أن ميجان ظلت بعيدة نسبيًا عن الأضواء مؤخرًا، حيث كان كل الاهتمام منصبًا على تتويج الملك تشارلز الثالث في المملكة المتحدة. .

من خلال الظهور بإطلالة ذهبية مبهرة من Ortiz تستعيد ميجان مكانتها بحزم في قوائم الأزياء الأكثر أناقة.