الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ميجان تتألق بفستان ذهبي في حفل توزيع جوائز women of vision

ميجان ميركل
ميجان ميركل

حققت ميجان، دوقة ساسكس وصولاً مبهراً إلى حفل توزيع جوائز Women of Vision في نيويورك الليلة الماضية بفستان ذهبي ضيق من تصميم جوانا أورتيز.

كانت ميجان إحدى المكرمات في الأمسية حيث تلقت جائزة تقديراً "لدعوتها العالمية لتمكين النساء والفتيات والدفاع عنها" وفقاً لبيان صدر في أبريل.

ووصلت ميجان إلى الحدث ربما في أجرأ بيان أزياء لها حتى الآن مرتدية فستانًا بدون حمالات ومناسب من مادة ذهبية من تصميم المصمم الكولومبي أورتيز مع فتحة ثقب صغيرة وفتحة في المنتصف، تم تزويد الفستان بكعب ذهبي مرصع من توم فورد ومقبض مطابق وأقراط J Crew ذهبية ومجموعة من الأساور الذهبية والماسية.

انضم إلى ميجان زوجها الأمير هاري الذي كان يرتدي بدلة زرقاء مميزة مع ربطة عنق زرقاء فاتحة، ووالدتها دوريا راجلاند التي كانت ترتدي فستانًا بطول الركبة وياقة على شكل V وأكمام شفافة وحذاء بسيط.

تشتهر ميجان بإحساسها بالأناقة بدءًا من إطلالة رالف آند روسو الشفافة والمطرزة التي ارتدتها في الصور الرسمية لخطوبتها من الأمير هاري، إلى الفستان الرائع من تصميم بلاك هالو الذي ارتدته إلى حفل استقبال لتمكين المرأة في 2018.

اشتهرت باختيار جيفنشي ومصممته آنذاك كلير وايت كيلر لتصميم فستان زفافها برقبة القارب، ثم تحولت إلى فستان ستيلا مكارتني برقبة رسن وقصّة رائعة في حفل الاستقبال.

على الرغم من ولعها بالمصممين ذوي الأسماء الكبيرة حيث كانت الدوقة ترتدي ملابس Dior و Givenchy و Ralph Lauren في الماضي، إلا أن ميجان ظلت بعيدة نسبيًا عن الأضواء مؤخرًا، حيث كان كل الاهتمام منصبًا على تتويج الملك تشارلز الثالث في المملكة المتحدة. .

من خلال الظهور بإطلالة ذهبية مبهرة من Ortiz تستعيد ميجان مكانتها بحزم في قوائم الأزياء الأكثر أناقة.

ميجان ميركل فستان ذهبي حفل توزيع جوائز womenof vision تتويج تشارلز

الأكثر قراءة

بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

تنفيذي بني سويف: إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس

محافظ أسوان يوجه بتلافي الملاحظات الفنية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية فارس

سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟