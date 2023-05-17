وزيرة التضامن: مخصصات دعم ملف الحماية المجتمعية تضاعفت 800% خلال 9 سنوات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الموازنة المخصصة لملف الحماية الاجتماعية تضاعفت من 2014 وحتى لعام الجاري 2023 بنسبة 800%.

وأضافت أن موازنة الدعم زادت من 3.6 مليار جنيه حتى وصلت إلى 31 مليار جنيه، مشيرة الإسكان الاجتماعي زاد ايضا بنسبة 400% والتأمينات الاجتماعية بنسبة 120% وذلك فل إطار توجيهات الدولة بدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.