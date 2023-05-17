الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: مخصصات دعم ملف الحماية المجتمعية تضاعفت 800% خلال 9 سنوات

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الموازنة المخصصة لملف الحماية الاجتماعية تضاعفت من 2014 وحتى لعام الجاري 2023 بنسبة 800%.

وأضافت أن موازنة الدعم زادت من 3.6 مليار جنيه  حتى وصلت إلى 31 مليار جنيه، مشيرة الإسكان الاجتماعي زاد ايضا بنسبة 400% والتأمينات الاجتماعية بنسبة 120% وذلك فل إطار توجيهات الدولة بدعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية  تحت عنوان "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" الذي ينظمه بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

الدكتور مصطفى مدبول الرعاية الاجتماعية الدعم التمويني الحماية الاجتماعية التنمية الاجتماعية التضامن التضامن الاجتماعي التأمينات الاجتماعية

الأكثر قراءة

بعد رفع آثار الحريق.. "الدستور" داخل معرض شباب مصر فى بنى سويف (صور)

تنفيذي بني سويف: إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس

محافظ أسوان يوجه بتلافي الملاحظات الفنية بمشروع إنشاء وحدة الإسعاف بقرية فارس

سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.. الأحد

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟