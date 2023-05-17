الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"CNN Travel": مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية خلال 2023

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قالت وزارة السياحة والآثار، إن موقع "CNN Travel-سي إن إن ترافيل" الأمريكي، نشر تقريرا تحت عنوان "أين تسافر في عام 2023.. أفضل المقاصد السياحية للزيارة"، أبرز قائمة بأفضل المقاصد السياحية التي تستحق الزيارة خلال عام 2023، حيث سلط الضوء على مصر وخاصة مدينة القاهرة كواحدة ضمن هذه المقاصد السياحية المتميزة.

وأضاف التقرير أن المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية العريقة والذي يضم المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى القطع الأثرية الفريدة التي سيتم عرضها به، كما تحدث عن المتحف المصري بالتحرير وما يحويه من كنوز أثرية رائعة.

وأوضح التقرير أيضا أنه على الرغم من أن أهرامات الجيزة تمثل أهم عنصرا لجذب السائحين إلا أن مدينة القاهرة تزخر بالعديد من المقومات والأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارتها، مشيرا إلى القاهرة التاريخية التي يوجد بها إحدى أكبر مجموعات العمارة الإسلامية التاريخية في العالم، ونوه عن جامع الأزهر كأحد المعالم الإسلامية المهمة التي تستحق الزيارة.

كما نوه التقرير إلى ما تتمتع به مدينة القاهرة من الأماكن الأثرية القبطية الهامة والمتميزة مثل الكنيسة المعلقة.

وأشار التقرير إلى حديقة الأزهر وما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وتصميم مستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، ونوه عن حي الزمالك الراقي الذي يقع على جزيرة في نهر النيل بما يحتويه من مطاعم وفنادق فاخرة ومتميزة وبازارات.

يشار إلى أن الحركة السياحية تشهد حاليا تدفقات مرتفعة وهناك إقبال على المقصد المصري من مختلف الجنسيات، وشهد معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي (يناير-فبراير-مارس وأبريل) ارتفاعا في الإعداد السياحية.

موقع CNN Travel المقاصد السياحية وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير سياحة

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