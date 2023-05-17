"بناء مسار للابتكار".. بنك "CIB" ينظم الفعالية الثانية من سلسلة "Meet the Expert"

نظم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) - أكبر بنك قطاع خاص في مصر - فعالية بعنوان "بناء مسار للابتكار" في 11 مايو 2023، وهي الفعالية الثانية من سلسلة "Meet the Expert". تم تنظيم الفعالية في إطار جهود البنك المستمرة لتنمية رأس المال البشري وتوعية الموظفين بمختلف الاتجاهات الدولية والعالمية في القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى.

وأدار الحوار خلال الفعالية، جون كويل المتحدث الرئيسي وخبيرًا رائدًا في مجالي الابتكار والتفكير التصميمي على مستوى العالم، فضلًا عن ذلك، هو أستاذ بالجامعة وحصل على العديد من الجوائز في الكتابة، إلى جانب حصوله على ميدالية أولمبية.

كما شغل “كويل” منصب الرئيس السابق لقطاع الابتكار بواحدة من الشركات المدرجة بقائمة Fortune 500.

وحضر الفعالية موظفون من مختلف الإدارات والمناصب الإدارية بـCIB، وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا بين الضيف المتحدث والحضور. كما شارك السيد كويل خبراته الواسعة ورحلاته المستنيرة مع الحاضرين، وناقش أهمية الابتكار وأثرها الكبير في قيادة المؤسسات الرائدة لتحقيق النجاح المنشود، ولاسيما خلال الأوقات المضطربة وذلك عبر مشاركة مجموعة من قصص النجاح.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء خلال هذه الفعالية على أهمية الابتكار من خلال التفكير التصميمي لمواكبة التغيرات والتحولات المستمرة في العالم، مع تزويد موظفي البنك التجاري الدولي بالأدوات اللازمة لمواجهة أي تحديات غير متوقعة.