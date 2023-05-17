تقرير: خليفة رامون دياز.. تيتي في الرياض للتفاوض مع الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، أن البرازيلي تيتي مدرب السامبا السابق يتواجد في مدينة الرياض منذ أمس.

وقالت صحيفة “الجزيرة” السعودية، إن تيتي يجلس حاليًا مع مسؤولين بنادي الهلال السعودي لبحث إمكانية تولي تدريب الفريق الموسم المقبل.

واستقرت إدارة الهلال بشكل كبير على رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز من صفوف الفريق، حيث لم يحقق أي بطولة هذا الموسم.

تيتي صاحب الـ 1 عامًا لا يرتبط بأي ناد في الوقت الحالي، بعد رحيله عن تدريب البرازيل بعد منافسات كأس العالم في قطر.

وأعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، انتهاء مشواره مع راقصي السامبا بعد أن ودع الفريق بطولة كأس العالم 2022 عقب الهزيمة أمام كرواتيا.

وتعرض منتخب البرازيل للخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان "تيتي" قد تم تعيينه لتدريب البرازيل عام 2016 وعجز عن قيادة المنتخب في الفوز بكأس العالم السادسة له، وخرج من كأسي عالم على التوالي في ربع النهائي، وذلك أمام بلجيكا في 2018 بالخسارة 2-1 والآن أمام كرواتيا بعد الخسارة بركلات الترجيح.