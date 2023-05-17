المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: ارتفاعات قياسية بدرجات الحرارة خلال 5 سنوات

رجحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ،أن ترتفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة تغذيها غازات الاحتباس الحراري المسببة للاحتباس الحراري والظاهرة المناخية المعروفة بالنينيو التي تحدث بشكل طبيعي.

وقالت المنظمة - في تقرير لها اليوم الأربعاء أصدرته فى جنيف - إن هناك احتمالا بنسبة 66٪ أن يكون المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية القريبة من السطح بين عامي 2023 و 2027 أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل كما ان هناك احتمال بنسبة 98٪ أن تكون واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة وفترة الخمس سنوات ككل هي الأكثر دفئا على الاطلاق.

السكرتير العام للمنظمة الدولية البروفيسور بيترى تالاس، قال إن التقرير الجديد لايعنى ان العالم سوف يتجاوز بشكل دائم مستوى 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس والتي تشير الى الاحترار على المدى الطويل على مدى سنوات عديدة لكنه أكد فى الوقت ذاته على ان المنظمة تدق ناقوس الخطر بأن العالم سيخترق مستوى 1.5 درجة مئوية على أساس مؤقت وبتواتر متزايد وأضاف تالاس انه من المتوقع أن يتطور ارتفاع درجة حرارة ظاهرة النينيو في الأشهر المقبلة وهو ماسيتحد مع تغير المناخ بفعل الانسان لدفع درجات الحرارة العالمية الى منطقة مجهولة وحذر من ان ذلك سيكون له تداعيات بعيدة المدى على الصحة والأمن الغذائي وادارة المياه والبيئة فى العالم .

وأشار التقرير إلى ان هناك فرصة بنسبة 32٪ فقط في أن يتجاوز متوسط الخمس سنوات عتبة 1.5 درجة مئوية وذلك وفقا الى التحديث الذى يصدره مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة وهو المركز الرائد في مثل هذة التنبؤات ولفت التقرير الى ان فرصة تجاوز 1.5 درجة مئوية بشكل مؤقت قد زادت منذ عام 2015 عندما كانت قريبة من الصفر اما بالنسبة للسنوات بين 2017 و 2021 فقد كانت هناك فرصة بنسبة 10٪ للتجاوز ونوه الدكتور ليون هيرمانسون الخبير في مكتب الأرصاد الجوية والذي قاد التقرير الى انه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة العالمية في الارتفاع مما يبتعد بالعالم أكثر فأكثر عن المناخ الذي اعتاد عليه .

وأوضح التقرير أن هناك بنسبة 98٪ احتمال واحد على الأقل في السنوات الخمس المقبلة أن يتفوق على الرقم القياسي لدرجات الحرارة المسجل في عام 2016 عندما كان هناك ظاهرة قوية بشكل استثنائي لظاهرة النينيو واضاف ان احتمال أن يكون متوسط الخمس سنوات 2023-2027 أعلى من السنوات الخمس الماضية هو أيضا 98٪ .

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي مرتفع بشكل غير متناسب وانه مقارنة بمتوسط 1991-2020 من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الشاذة أكبر بثلاثة أضعاف من متوسط الشذوذ العالمي عندما يتم حساب متوسطها خلال فصول الشتاء الخمسة التالية في نصف الكرة الشمالي .

على صعيد هطول الأمطار، قال التقرير إن أنماط هطول الأمطار المتوقعة للفترة من مايو إلى سبتمبر 2023-2027 مقارنة بمتوسط 1991-2020 تشير الى زيادة هطول الأمطار في منطقة الساحل وشمال أوروبا وألاسكا وشمال سيبيريا وانخفاض هطول الأمطار لهذا الموسم فوق الأمازون وأجزاء من أستراليا .