الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجل توفيق الدقن يكشف الكثير من الأسرار عن حياة والده الشخصية والمهنية

نجل توفيق الدقن
نجل توفيق الدقن

قال ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، إن والده كان غير محب لدوره في مسلسل "بنت الحتة"، معبرًا: "كان يكره هذه الشخصية بصورة كبيرة نظرًا لأنها كانت مليانة فساد وقتل ودماء وهو اتشهر في الدور ده جدًا، وكان يغضب كثيرًا عندما يناديه أحد من الجمهور باسم هذه الشخصية التي مثلها في هذا العمل".

نجوم المسرح بالزمن الجميل

وأكد نجل الفنان توفيق الدقن، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، أن والده كان يمتلك صوتًا مميزًا وكان من أوائل الفنانين الذين قاموا بالغناء على خشبة المسرح.

 بداية الالتحاق بالفن

وتابع: "انتقلت عائلة والدي من بركة السبع بالمنوفية إلى المنيا بسبب نقل محل عمل والده، وارتبط بفريق التمثيل في المدرسة ليشارك في الكثير من المسرحيات بجمعية الشبان المسلمين".

واستطرد: "أستاذ عبدالعزيز خليل تعب ومرض وتم عرض عليه القيام بهذه الشخصية وعمل الدور وسط استحسان الجمهور، ليخبروه القائمين على العمل بضرورة الالتحاق بمعهد التمثيل".

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