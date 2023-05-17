إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب اعترض على معاكستهم لخالته للمفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، بإحالة أوراق 3 متهمين حضوريا لأحدهم وغيابيا لـ2 آخرين لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، لقيامهم بقتل شاب لقيامه بالدفاع عن خالته لقيام أحد المتهمين بمعاكستها فى شبرا الخيمة، وحددت جلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٦٥٣٣ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤١٩٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، أنه فى ليلة يوم ٥ / ٧ / ٢٠٢٢ ، قام كل من: "محمود ع.م" ٢٤ سنة ومقيم شارع بئر السبع متفرع من شارع التحسين بيجام أول شبرا الخيمة، "محمود م.ع" ١٩ سنة ومقيم ١٨ شارع بئر السبع - مدينة السعادة - شبرا الخيمة أول، "عبدالله ع.م" ٢٤ سنة، ومقيم ١٢٠ شارع البستان أرض محمد كامل بقسم شرطة أول شبرا الخيمة قتلوا المجنى عليه "عادل خالد عبد الرحمن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وعقد المتهمين العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحا نارياً (فرد خرطوش) موضوع الإتمام الثاني على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفي وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفا تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الإيقاع بضحيتهم وقابله المتهم الأول وأطلق صوبه عيار ناري وجعلوا من ذلك المكان ساحة لإعدامه فسقط أرضاً عارقا في دمائه ولم يتركوه إلا جثة هامدة حتي أيقنا انه مفارقاً للحياه قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طبية بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.