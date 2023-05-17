أَثرهُ لن يزول.. فريق مكتب محمود بكري: سنواصل مسيرته العطِرة

7 أيام منذ أن غادر الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، عالمنا عن عمر ناهز السابعة والخمسين.. رحلة في الحياة انتهت، لكنه ترك أثرًا بقدر خُطاه في شوارع جنوب القاهرة بحثًا عن حلول لمشاكل المواطنين.. خُطى لم تنقطع من الشارع منذ فوزه في الانتخابات، فبقيت أعماله شاهدة على رجل أحبه الكثيرون فأطلقوا عليه «نائب الغلابة».

انتهت رحلة «بكري» في الحياة، لكن رسالته التي بدأها لن تنتهِ؛ كما أعلن فريق مكتبه، والذي نشر بيانًا توضيحيًا على صفحة النائب الراحل، أعلنوا فيه عن مواصلة «المسيرة العطرة» التي بدأها.

بيان هيئة المكتب قال: يتقدم فريق هيئة مكتب النائب الراحل الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، بخالص الامتنان والتقدير لكل من توجه إلينا بالمواساة وتأدية واجب العزاء على روح الفقيد الراحل نائب الشيوخ، من أهالينا بحلوان وضواحيها والتبين والمعصرة و15 مايو، وهذا ما عهدناه عنكم أبناء حلوان الأوفياء، داعين المولي جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأضاف: وإذ نعهد بأننا مستمرون على ما قد بدأه الدكتور محمود بكري- رحمه الله- من مسيرة عطرة تشهد على ما اُنجز من مشروعات، وخدمات خلال الفترة الماضية في شتى المجالات كانت نتاج جهد، وعمل بإخلاص، وصدق مع الله.. نحن على الدرب ماضون، وبعون من الله وتوفيقه سنعمل جاهدين على متابعة ما تقدم من طلبات خلال المرحلة السابقة، واستكمال ما يتم من أعمال على أرض الواقع، وما سيتم قريبا لإنجازه وإتمامه على الوجه الأكمل، والأمثل، ويحقق ما كان يصبو إليه النائب الراحل بكم ومعكم من شعار "معًا لعودة حلوان الجميلة".

حيث سيتم متابعة أعمال تنفيذ المرافق التى قد بدأناها، والتى تشمل مشروعات فى مختلف المجالات من «الصحة والتعليم ومرافق الصرف الصحي وشبكات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز الطبيعي، ورصف طرق، انطلاقا من حرص نائب الشيوخ الراحل على تحقيق ذلك قبل فراقه الموجع، وعما أثمر عنه لقائه باللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية فى يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لحلوان ومايو والتبين والمعصرة ومصرنا الغالية.. (على العهد والوعد مستمرون).