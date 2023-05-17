الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أَثرهُ لن يزول.. فريق مكتب محمود بكري: سنواصل مسيرته العطِرة

النائب الراحل محمود
النائب الراحل محمود بكري

7 أيام منذ أن غادر الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، عالمنا عن عمر ناهز السابعة والخمسين.. رحلة في الحياة انتهت، لكنه ترك أثرًا بقدر خُطاه في شوارع جنوب القاهرة بحثًا عن حلول لمشاكل المواطنين.. خُطى لم تنقطع من الشارع منذ فوزه في الانتخابات، فبقيت أعماله شاهدة على رجل أحبه الكثيرون فأطلقوا عليه «نائب الغلابة».

انتهت رحلة «بكري» في الحياة، لكن رسالته التي بدأها لن تنتهِ؛ كما أعلن فريق مكتبه، والذي نشر بيانًا توضيحيًا على صفحة النائب الراحل، أعلنوا فيه عن مواصلة «المسيرة العطرة» التي بدأها.

بيان هيئة المكتب قال: يتقدم فريق هيئة مكتب النائب الراحل الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، بخالص الامتنان والتقدير لكل من توجه إلينا بالمواساة وتأدية واجب العزاء على روح الفقيد الراحل نائب الشيوخ، من أهالينا بحلوان وضواحيها والتبين والمعصرة و15 مايو، وهذا ما عهدناه عنكم أبناء حلوان الأوفياء، داعين المولي جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وأضاف: وإذ نعهد بأننا مستمرون على ما قد بدأه الدكتور محمود بكري- رحمه الله- من مسيرة عطرة تشهد على ما اُنجز من مشروعات، وخدمات خلال الفترة الماضية في شتى المجالات كانت نتاج جهد، وعمل بإخلاص، وصدق مع الله.. نحن على الدرب ماضون، وبعون من الله وتوفيقه سنعمل جاهدين على متابعة ما تقدم من طلبات خلال المرحلة السابقة، واستكمال ما يتم من أعمال على أرض الواقع، وما سيتم قريبا لإنجازه وإتمامه على الوجه الأكمل، والأمثل، ويحقق ما كان يصبو إليه النائب الراحل بكم ومعكم من شعار "معًا لعودة حلوان الجميلة".

حيث سيتم متابعة أعمال تنفيذ المرافق التى قد بدأناها، والتى تشمل مشروعات فى مختلف المجالات من «الصحة والتعليم ومرافق الصرف الصحي وشبكات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز الطبيعي، ورصف طرق، انطلاقا من حرص نائب الشيوخ الراحل على تحقيق ذلك قبل فراقه الموجع، وعما أثمر عنه لقائه باللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية فى يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لحلوان ومايو والتبين والمعصرة ومصرنا الغالية.. (على العهد والوعد مستمرون).

محمود بكرى وفاة محمود بكري النائب محمود بكري الصحفي محمود بكري حلوان التبين

الأكثر قراءة

رسميًا.. البنك المركزى المصرى يعلن تخارجه من المصرف المتحد

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة لرؤساء وسكرتيرى القرى

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

بغرامة 5 ملايين جنيه.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى مركز دشنا بقنا

نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة التعامل مع كافة التعديات طبقًا لمنظومة المتغيرات المكانية

مصرع طالب صدمته سيارة بالطريق الصحراوى فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟