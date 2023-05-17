"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف الشهادة الإعدادية والأول الثانوي والأول الثانوي تعليم فني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأدى 23255 طالبا وطالبة بشهادة إتمام التعليم الأساسي لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وأدى 27297 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة، وأدى 17242 طالبا وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادتي مبادئ الاقتصاد ومبادئ إدارة الأعمال للتعليم التجاري.

وتابع محمد عبدالله، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الأول الثانوي والصف الأول تعليم فني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءا الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وجرى التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.