الجزائر: قمة جدة معلق عليها آمال كسب رهانات العمل العربي المشترك

دعا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف رئيس القمة العربية الـ31، الأربعاء، إلى حل الخلافات العربية داخل البيت العربي.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، وتسليم رئاسة القمة إلى السعودية رئيس القمة الـ32 التي تقعد يوم الجمعة في المملكة.

وقال وزير الخارجية الجزائري، إنهم يتطلعون إلى قمة جدة ويعلقون عليها أغلى الآمال لكسب رهانات العمل العربي المشترك مشيرا إلى أن التحولات التي يشهدها العالم يجب أن تستوقفنا لدراسة سبل التأقلم معها.

وأضاف “التحولات التي يشهدها العالم حاليا وما تنبئ به من إعادة تشكيل موازين القوى يجب أن تستوقفنا لتدارس واستكشاف سبل التأقلم معها والمساهمة كمجموعة موحدة في صياغة ملامح منظومة علاقات دولية نريدها أن تكون مبنية على أساس السيادة المتساوية للدول والأمن المتكافئ وتوازن المصالح”.

وأعرب وزير خارجية الجزائر عن دعم تطلعات الشعب اليمني لاستعادة أمنه واستقراره مرحبا في الوقت ذاته بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وأضاف أحمد عطاف "علينا التركيز على العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات العالمية"، مشيرا إلى أن التحولات في العالم ستغير موازين القوى وعلينا التحرك مع المستجدات.

وقال وزير خارجية الجزائر إنهم يسعون في القمة العربية لتوحيد الكلمة لمواجهة التحديات التي نشهدها.