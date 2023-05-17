الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

هوت مؤشرات البورصة لمستويات دنيا، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة باستمرار عمليات البيع الهيسترية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون 96 مليار جنيه، مقابل تريليون و110 مليارات جنيه، بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.12%، بما يعادل 189.98 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 16844.01 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.57%، بما يعادل 47.3 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2974.86 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 1.68%، بما يعادل 76.97 نقطة خسارة، لينهى تعاملات اليوم، عند مستوى 4503.6 نقطة، وسط تداولات نشطة، اقتربت قيمتها من مستوى 2 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 553,1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 74.6 ألف صفقة بيع وشراء.

هوت اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات اليوم الاربعاء استمرار عمليات البيع الهيسترية للمؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 14 مليار جنيه هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30

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