البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

هوت مؤشرات البورصة لمستويات دنيا، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة باستمرار عمليات البيع الهيسترية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون 96 مليار جنيه، مقابل تريليون و110 مليارات جنيه، بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.12%، بما يعادل 189.98 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 16844.01 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.57%، بما يعادل 47.3 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2974.86 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 1.68%، بما يعادل 76.97 نقطة خسارة، لينهى تعاملات اليوم، عند مستوى 4503.6 نقطة، وسط تداولات نشطة، اقتربت قيمتها من مستوى 2 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 553,1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 74.6 ألف صفقة بيع وشراء.