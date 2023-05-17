الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عازف العود يوسف عباس بقبة الغوري غدًا.. وأمسية "في حب مصر" بالأمير طاز

قطاع صندوق التنمية
قطاع صندوق التنمية الثقافية

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء غد الخميس، حفلا لعازف العود يوسف عباس، ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات من تأليفه، بالإضافة إلى عدد من أجمل ألحان أغاني: كوكب الشرق أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة عازف البيانو مفدى هانى، إبرام سمير على الباص جيتار، وإيقاعات محمد شبل.

وفي السابعه مساءً يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز أمسية شعرية غنائية بعنوان "فى حب مصر" مع الشاعر والإعلامي أسامة سمير، وتتضمن الأمسية مجموعة من الأغاني الوطنية أداء الأصوات الشابة: ملك، هشام صالح ومحمود نصار منها: "يا بلادى يا بلادي بحبك يابلادى"، "تتحب واللهي" ، "مصر التي في خاطرى"، "بتعبد في محرابك"، "مصر جميلة" ، و"عظيمة يا مصر"، بالإضافة إلى أغاني الزمن الجميل منها "تلات سلامات"، "سيرة الحب"، و"من حبي فيك يا جاري".

بيت الشعر يحتفى بذكرى نازك الملائكة

وفي سياق آخر؛ يحتفل بيت الشعر الشعر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، فى السابعة مساء يوم الأحد المقبل، بمرور مائة عام على ميلاد الشاعرة العراقية نازك الملائكة؛ وذلك احتفالا باليوم العربي للشعر، والذى أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية عدد من الشخصيات البارزة في المجال الثقافي والأدبي العربي: الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمى سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، الدكتور حسين هنداوى الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة، الشاعر اليمنى الدكتورعبد العزيز الزراعى، الاذاعية القديرة حكمت الشربينى، الشاعر عماد غزالى، الكاتب عمرو حجازى، بالإضافة إلى الشاعرة الشابة نيرة سعيد، وعدد من الشعراء والأكاديميين والفنانين.

مركز ابداع قبة الغوري قبة الغوري صندوق التنمية الثقافية الأمير طاز عازف العود يوسف عباس في حب مصر

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