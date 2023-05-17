الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم تمسك كولر بضم موليكا.. لجنة التخطيط تحاول إقناعه بمهاجم الوداد المغربي

كولر مع ديانج وتاو
كولر مع ديانج وتاو

لا يزال الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مهاجم بشكتاش التركي الخيار الأول بالنسبة  للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي وتمسك بقرار ضمه بالصيف القادم.

وكشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عرضت عددا من البدائل أمام كولر وفي مقدمتها السنغالي بولي سامبو مهاجم الوداد المغربي من أجل رؤيته والحكم على الصفقة في ظل تأزم المفاوضات لضم موليكا بعد مغالاة ناديه لبيعه للأهلي.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب عدة ترشيحات جديدة للمفاضلة بينها واختيار الأنسب لكن حتى الآن لم يقتنع بالأسماء المعروضة عليه خاصة أنه حدد موليكا في أولوياته.

وأضاف المصدر أن هناك جلسة مرتقبة بين إدارة الأهلي والمدير الفني للقلعة الحمراء وذلك عقب مواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الفريق من التخلص من حسام حسن مهاجم الفريق الذي تم إعارته إلى سموحة لنهاية الموسم الجاري وذلك بعد عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة كولر بعودة اللاعب مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص على إقامة مباراة ودية دفع خلالها بمجموعة من اللاعبين، إلى جانب عناصر من قطاع الناشئين.

السويسري مارسيل كولر جاكسون موليكا الاهلى بولي سامبو الوداد البيضاوي المغربي

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