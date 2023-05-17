مناقشة "نصائح التسوق الرقمي" في قصر ثقافة الإسماعيلية

يناقش قصر ثقاقة الإسماعيلية كتاب "نصائح التسوق الرقمي للكاتب مصطفى أدم الجبلاوي، الأسبوع المقبل.

وأصدر الكاتب مصطفى أدم الجبلاوي، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، كتاب التسوق الإلكتروني السريع عن دار نشر المصرية للطباعة والنشر.

وأكد الكاتب مصطفى أدم، أنه خلال العقود الأخيرة أصبح التسوق الرقمي واحد من أهم طرق الانتشار في العالم، خاصة مع انتشار جائحة كورونا واعتماد الكثيرين على التسوق عن بعد، وهو ما جعله يصدر كتاب عن أهم مبادئ التسوق الالكتروني، موضحًا أن التكنولوجيا جعلت بالإمكان الوصول للشرائح والفئات المستهدفة بسهولة وبضغطة زر، موضحًا أن هذا تسبب في ثورة تكنولوجية ووظيفية جدًا.

وأوضح مصطفى آدم أن التسويق الرقمي أصبح مهنة لها قواعد يجب اتباعها، وهناك بعض الدبلومات والمهارات التي يكتسبها الراغبين في دخول هذا المجال، مؤكدًا على أنه خلال السنوات القادمة سيكون علم مستقل يدرس في كبرى الجامعات.

وأشار مصطفى آدم إلى أن في حالة اختيار مجال التسوق الرقمي للعمل، فإن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خاصة إذا كنت مبتدأ، منها اختيار المجال المناسب في التسويق، فإذا كنت تميل للاهتمام بالملابس أو الموضة فيجب أن يكون هذا مجالك حتى يمكنك الابداع والتميز.

وفي سياق أخر، شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الاسماعيلية تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بادارة شيرين عبد الرحمن.

ونظمت مكتبة أبوصوير الثفافية مجلة حائط تحت عنوان (الأطعمة الصحية وفوائدها) ضمن الاستراتيجية القومية للسكان بدار الرحمن للأطفال.

تنفيذ عبدالرحمن فراج، إشراف أحمد الشافعي مدير الموقع، والحديث مع الأطفال عن أهمية تناول الغذاء الصحي لتقوية الجسم، ضرورة تناول الأطعمة الطبيعية المتنوعة وخاصة الخضروات والفاكهةأضرار تناول الوجبات السريعة والأطعمة المحفوظة، أهمية تناول 3 وجبات متوازنة في اليوم للحفاظ على صحتنا.

كما نفذت مكتبة أبوصوير الثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، ورشة (ألعاب شعبية للأطفال) بمشاركة الباحثة آمال صلاح من أطلس المأثورات الشعبية، وتم التنفيذ بدار الرحمن للأطفال، وتحدثت الباحثة عن بعض الألعاب الشعبية المتوارثة في الشارع المصري مثل لعبة كرة القدم، ولعبة شد الحبل، ولعبة الإستغماية.