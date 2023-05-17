الدولار يُسجل ارتفاعًا لأول مرة منذ 3 أسابيع.. واليورو يتراجع بنسبة 1.54%

صعد مؤشر الدولار للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع ليرتفع بنسبة 1.45%، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ 23 سبتمبر الماضي.

وجاءت معظم المكاسب في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع، حيث قفزت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، مما رفع توقعات أسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، ساهمت تعليقات كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمينابوليس في صعود الدولار حيث قال إن السياسة النقدية التشديدية قد تكون ضرورية لفترة أطول.

جدير بالذكر أن الدولار قد سجل ارتفاعاً في يوم الجمعة بنسبة 0.61%، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ شهرين. وخسرت جميع عملات مجموعة العشر دول الكبار مقابل الدولار.

وأنهى اليورو تعاملات الأسبوع بانخفاض بنسبة 1.54% مع ورود بيانات تظهر تراجع معنويات الأسواق في اوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير، مدفوعة بشكوك المستثمرين حول قوة القطاع المصرفي والمخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1.41% في أسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل فبراير بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما في الربع الأول بأبطأ وتيرة في عامين، وهو ما كان متوقعًا. وتجدر الإشارة إلى أن الجنيه الإسترليني انخفض يوم الخميس بنسبة 0.90%، مسجلاً أسوأ يوم له في شهرين حيث تفوق تأثير ارتفاع الدولار على قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة.

وكان الين الياباني هو العملة الأفضل أداءً بين مجموعة عملات العشر دول الكبار، حيث تراجع بنسبة 0.66% فقط حيث ساعدت تصريحات المسئولين بالبنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة التشديد النقدي على تقليص خسائر الين الياباني.