الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرور آمن|هل نجت الأرض من كويكب مُدمر؟.. ماذا قال علماء مصر؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ساعات عصيبة عاشها الكثيرون من سكان الأرض مع انتشار الأخبار حول كويكب يقترب من كوكبنا.. مخاطر كثيرة كانت تحويها منشورات جرى تداولها سريعًا للتحذير من «الخطر القادم» من الفضاء، لكن علماء مصر في معهد الفلك كانوا حاضري المشهد، وأعلنوا أن لا خطر من مروره في مدارنا.

 

منذ الساعات الأولى ليوم السادس عشر من مايو الذي كان موعدًا لمرور الكويكب؛ كان معهد الفلك حاضرًا برسالة الطمأنة المستندة للحسابات العلمية، حول الكويكب الذي كان موعده في الساعة السابعة و52 دقيقة مساء الثلاثاء؛ حسبما أعلنت ناسا.

 

معهد الفلك قال في بيان أصدره وقتها؛ إنه «وفقا لقاعدة البيانات الدولية للأجسام القريبة من الأرض؛ فإن الكويكب JD2 2023 وأبعاده بحجم ساعة بج بن، سوف يمر بالقرب من الأرص وعلى مسافة  0.03  وحدة فلكية (أي حوالي 4500000  كم ) وبسرعة حوالي 46900 كم /الساعة  وهو  خافت جدًا ويصل لمعانه إلى  القدر 23».

 

وأضاف المعهد: «يصنف مدار الكويكب من النوع أبوللو، حيث يتقاطع مداره حول الشمس مع مدار الأرض حول الشمس، ويمر على ارتفاع 19 درجة، وبهذا يمر بشكل آمن تمامًا ولا يُمثل أي خطورة على سكان الأرض».

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