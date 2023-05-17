للمرة السادسة.. إنتر يفوز ذهابًا وإيابًا في الأدوار الإقصائية بالتشامبيونزليج

لم يتمكن نادي إنتر ميلان الإيطالي من الفوز في مباراتي الذهاب، والإياب في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2009 – 2010 حين فاز في دور الثمانية على نادي سسكا موسكو الروسي بنفس النتيجة بهدف نظيف في المباراتين.

إنتر يتجاوز ميلان في الدور قبل النهائي

لكنه عاد، وفعلها في الموسم الحالي في دور قبل النهائي، واستطاع أن يتغلب على مواطنه إيه سي ميلان بنتيجتي هدفين دون رد، وهدف دون مقابل في لقائي الذهاب والعودة على الترتيب.

6 مرات يفوز إنتر في الذهاب والإياب في الأدوار الإقصائية

عموما هذه هي المرة السادسة التي يتمكن فيها إنتر من الفوز في لقائي الذهاب، والعودة في الأدوار الإقصائية في التشامبيونزليج حيث كانت المرة الأولى في موسم 1963 – 1964 في الدور الأول، وفاز على نادي موناكو الفرنسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب، وبنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب.

وفي نفس الموسم في دور ربع النهائي تغلب على نادي بارتيزان بلجراد الصربي بنتيجتي بهدفين دون رد، 2 – 1 في لقائي الذهاب، والعودة على الترتيب.

والمرة الثانية كانت في موسم 1964 – 1965 في الدور الأول، وهزم نادي دينامو بوخارست الروماني بنتيجة ثقيلة جدا بـ6 أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب وبهدف نظيف في مباراة الإياب.

والمرة الثالثة كانت في موسم 1965 – 1966 في دور الثمانية، وتغلب على نادي فيرينتسفاروشي ( فرينكفاروزي ) المجري بنتيجتي بـ4 أهداف دون رد وبهدف دون مقابل في لقائي الذهاب والعودة على الترتيب.

والمرة الرابعة كانت في موسم 1966 – 1967 في الدور الثاني،وفاز على نادي ميهالي فاشاش المجري بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب، وبهدفين نظيفين في مباراة الإياب.

إنتر يتجاوز دور قبل النهائي للمرة السادسة

كما أن هذه هي المرة السادسة أيضا التي يستطيع فيها إنتر أن يتجاوز دور الأربعة في 9 مرات دخل فيها المربع الذهبي، فالمرة الأولى كانت في موسم 1963 – 1964 إذ اخرج نادي بوروسيا دورتموند الألماني حيث تعادل معه إيجابيا بهدفين لمثلها في لقاء الذهاب، وتغلب عليه بهدفين دون رد في لقاء العودة.

والمرة الثانية كانت في موسم 1964 – 1965 إذ أقصى نادي ليفربول الإنجليزي حيث بالرغم من هزيمته بنتيجة 1 – 3 في مباراة الذهاب فاز بـ3 أهداف دون مقابل في مباراة الإياب.

المرة الثالثة كانت في موسم 1966 – 1967 إذ أطاح بنادي سسكا صوفيا البلغاري حيث تعادل معه إيجابيا بهدف لمثله في لقاء الذهاب، وهزمه بهدف نظيف في لقاء العودة.

والمرة الرابعة كانت في موسم 1971 – 1972 إذ تخطى نادي سيلتك الأسكتلندي بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراتين الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

المرة الخامسة كانت في موسم 2009 – 2010 حيث اخرج برشلونة بتغلبه عليه بنتيجة 3 – 1 في لقاء الذهاب، وخسر بنتيجة ضعيفة بهدف دون رد في لقاء العودة.

ميلان والهزيمة الرابعة في الذهاب والإياب في الأدوار الإقصائية

على الجانب الآخر هذه هي المرة الرابعة التي ينهزم فيها ميلان مباراتي الذهاب والإياب في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا إذ كانت المرة الأولى في موسم 1959 – 1960 في الدور الأول، وخسر أمام نادي برشلونة الإسباني بنتيجتي هدفين دون مقابل، و1 – 5 في لقائي الذهاب، والعودة على الترتيب.

والمرة الثانية كانت في موسم 2009 – 2010 في دور الـ16، وانهزم على يد نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي بنتيجة 2 – 3 في مباراة الذهاب وبرباعية نظيفة في مباراة الإياب.

والمرة الثالثة كانت في موسم 2013 – 2014 في دور ثمن النهائي، وخسر أمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجتي هدف دون رد في لقاء الذهاب، و1 – 4 في لقاء العودة.

ميلان والفشل في تجاوز دور قبل النهائي للمرة الثالثة

عموما هذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها ميلان في تجاوز دور نصف النهائي في 13 مرة تواجد فيها في هذا الدور أما المرتان السابقتان، فكانت المرة الأولى في موسم 1955 – 1956 على يد نادي ريال مدريد الإسباني الذي هزمه بنتيجة 4 – 2 في مباراة الذهاب، وفاز عليه بنتيجة غير مؤثرة 2 – 1 في مباراة الإياب.

وكانت المرة الثانية في موسم 2005 – 2006 أمام برشلونة، وانهزم بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب، وتعادل معه دون أهداف في لقاء العودة.