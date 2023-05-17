الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع المهندس علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة محمد حسن الزيات الإبتدائية والتي يؤدى بها الامتحان مدارس الإعدادية بنين؛ وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية بالمدارس، والتأكيد على الانضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل الوزارة، اللجان الامتحانية، واطمأن على سير امتحان مادة العلوم والذي سار بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

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