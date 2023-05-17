الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمعان: مبادرة "100 مليون شجرة" يمكنها امتصاص ربع انبعاثات مصر من ثاني أكسيد الكربون

مبادرة 100 مليون
مبادرة "100 مليون شجرة"

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة، وأبرز التحديات والمستهدفات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن مبادرة الـ100 مليون شجرة من المبادرات الكثيرة والرائدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، إذ تستهدف زراعة 100 مليون شجرة على مدار 7 سنوات.

 وأكد أن المرحلة الأولى شهدت زراعة 1.3 مليون شجرة في بعض المحافظات مثل الفيوم والغربية والقليوبية ومناطق في الصعيد مثل أسيوط والمنيا، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف 9900 موقع على مستوى الجمهورية بإجمالي مساحة قدرها 6600 فدان.

وتابع: "نصيب الفرد حاليا من المساحة الخضراء يقدر بـ1.2 متر، والمبادرة ستضاعف هذه المساحة لتكون 2.5 متر للفرد"، مشددا على أن هذه المبادرة ستسحن حياة المصريية بشكل كبير جدا وستحسن الصحة وستحافظ على التنوع البيولوجي في مصر.

وأكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أن الشجرة الواحدة تقي المجتمع من طن ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي لظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، والشجر الذي سيتم زراعته في هذه المبادرة يمكنه امتصاص 170 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بما يمثل ربع انبعاثات مصر من ثاني أكسيد الكربون.

مبادرة 100 مليون شجرة البيئة التنوع البيولوجي انبعاثات الكربون انبعاثات مصر من الكربون

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