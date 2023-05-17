دراسة: زيادة أعراض انقطاع الطمث تزيد من خطر الإصابة بالسكري

يمكن أن تزيد أعراض انقطاع الطمث الشائعة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، فالتغيرات في المزاج والجلد وأنماط النوم كلها أعراض معروفة لانقطاع الطمث ولكن قد يشير أحدها إلى مخاطر صحية طويلة المدى.

بحثت دراسة أجراها باحثون من جامعة كابوديستريان الوطنية في أثينا وفقا لموقع ذا صن على 825 امرأة تتمتع بصحة جيدة تتراوح أعمارهن بين 40 و 65 عامًا.

مر جميع المشاركين مؤخرًا بانقطاع الطمث وخضعوا للمراقبة عن كثب على مدار 15 عامًا، سلطت الباحثة الدكتورة إيلينا أرميني الضوء على النتائج التي توصلوا إليها والتي كشفت أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الطمث كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي.

وهذا يؤدي إلى زيادة احتمالية المخاطر الصحية القلبية الوعائية والحالات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية، وقالت الدكتورة أرميني: "تظهر دراستنا أن النساء الأكثر عرضًا بعد انقطاع الطمث لديهن عوامل خطر قلبية وعائية أكثر انتشارًا، لكن من غير الواضح ما إذا كن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو داء السكري من النوع 2 أو الإصابة بسكتة دماغية".

"إذا كان الأمر كذلك فستحتاج النساء اللواتي يعانين من أعراض مزعجة إلى التثقيف الصحي المناسب لضمان بقائهن لائقين وصحيين في سن الشيخوخة".

واقترحت الباحثة أن أفضل علاج لمجموعة النساء الخاضعة للدراسة هو العلاج بالهرمونات البديلة، يوصف العلاج التعويضي بالهرمونات ليحل محل الهرمونات التي يتوقف الجسم عن إنتاجها عندما تمر المرأة بسن اليأس، يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض مثل ضباب الدماغ وانخفاض الدافع الجنسي وتساقط الشعر .

وكلما طالت الفترة بين بدء انقطاع الطمث وبدء العلاج التعويضي بالهرمونات زادت فرص الإصابة، قالت الدكتورة جوان مانسون من مستشفى بريجهام والنساء: "عندما يتعلق الأمر بالعلاج الهرموني فإن التوقيت هو كل شيء"وقالت الدكتورة راشيل باكلي من مستشفى ماساتشوستس العام: "العلاج التعويضي بالهرمونات هو الطريقة الأكثر موثوقية لتخفيف أعراض سن اليأس الشديدة، لكن على مدى العقود القليلة الماضية كان هناك نقص في الوضوح حول كيفية تأثير العلاج التعويضي بالهرمونات على الدماغ".