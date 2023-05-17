الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سؤال بالقراءة يثير الجدل فى امتحان الشهادة الإعدادية.. ومعلم يرد

الاعدادية
الاعدادية

أثار سؤال في فرع القراءة بامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية عام 2023، الذي أداه طلاب محافظة القاهرة صباح اليوم داخل لجان مراقبة ومؤمنة، جدلاً بين الطلاب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان يتعلق بجمع كلمة "حياة". 

وقد تباينت إجابات الطلاب عن هذا السؤال، حيث كانت الخيارات المتاحة هي "الحيوات، الحيات، الأحياء، الحيوانات".

في ذات السياق، علق فهيم الشيخ، معلم أول لغة عربية، لينهي الجدل المثار حول كلمة "حياة" في امتحان الشهادة الإعدادية 2023.

وقال الشيخ، في تصريح خاص، إن جمع كلمة "حياة" مباشرة ومن المنهج، مؤكدًا أن الطلاب يعلمون الإجابة الصحيحة لجمع الكلمة من معاني وجمع درس القراءة وهو "الحياة دقائق وثوان"، حيث إن جمع الكلمة سيكون "حيوات".

وأكد المعلم: "الكلمة مباشرة ومن المنهج والطالب اللي مذاكر الدرس سواء من كتاب المدرسة أو من الكتاب الخارجي هيكون عارف جمع الكلمة، لأنها موجودة في الكتب".

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، في أول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي. 

المتبقي من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب محافظة القاهرة كالآتي:

-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم

اختبارات نهاية العام الإعدادية 2023 الإعدادية الاجتماعية الدراسات الاجتماعية التربية الدينية التربية الفنية

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