محافظ الجيزة يسلم منح مالية لـ 50 فتاة من المقبلات على الزواج

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تسليمه منح مالية مهداة من مؤسسة "صناع الخير للتنمية" لـ 50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة "فرحة" لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة ومؤسسة "صنّاع الخير للتنمية" لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن المنح تأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وبالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج، مشيرًا إلى أنه تم الاختيار من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وخلال الحفل قدم محافظ الجيزة التهنئة للفتيات وذويهم من الحضور معربًا عن تمنياته بحياة زوجية سعيدة لهن، ومشيرًا إلى ضرورة التفاعل مع إرشادات أجهزة الدولة والخاصة بتكوين الأسر وتربية النشئ لضمان إخراج نماذج مشرفة من الشبان والفتيات ليكونوا مصدر فخر لهم ولعائلاتهم وأفراد فاعلين في خدمة مجتمعاتهم ووطنهم.

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