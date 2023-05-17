إزالة 77 حالة تعد بنطاق 13 مركزًا فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا، مؤكدة التنسيق بين جميع الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 77 قرار إزالة بنطاق 13 مركزًا على مساحة 10338 م2 ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ بداية الموجة فى 28 أبريل وحتى الآن 1355 قرار إزالة على مساحة 181359 م2.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كل أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضيها للحفاظ على الرقعة الزراعية وعلى حق الأجيال القادمة وملاحقة المخالفين لأحكام القانون واسترداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف حفاظًا على حق الشعب فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.