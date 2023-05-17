جامعة الوادى الجديد تطلق سلسلة من الندوات التوعوية عن الإدمان (صور)

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب الجامعة عن الإدمان وتعاطى المواد المخدرة فى عدد من الكليات بحضور السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وعصام عبدالشهيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، والسيد أحمد عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والسيدة فايزة عبدالحميد مدير إدارة شئون تنمية البيئة بالجامعة، وحسن أحمد حسن بإدارة المشروعات البيئية، ومجموعة من السادة العاملين بكليات الجامعة والإدارات التابعة والمبنى الإدارى للجامعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، إن هذه الندوات التوعوية تأتى فى إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين جامعة الوادى الجديد وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأكد أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج توعوية على مدار العام بهدف نشر ثقافة الوعى بأضرار وأخطار المخدرات بأنواعها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية لجامعة الوادى الجديد وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.



ومن جانبه قال الدكتور محمد رمضان شعبان أخصائى الصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق قد استأنف تنفيذ خطة البرامج الوقائية والتوعوية بعد توقف عدة سنوات بمحافظة الوادى الجديد، وقد استهل الصندوق تنفيذ برامجة الوقائية والتوعوية بتنفيذ ندوة موسعة للعاملين بجامعة الوادى الجديد.

وأضاف رمضان أنه سيتم تنفيذ هذه الندوات شهريًا بالمحافظة وفى جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأندية والتجمعات الشبابية ومراكز الشباب، وذلك بهدف رفع الوعى بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات بين فئات المجتمع، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الوقائية والتثقيفية المتمثلة فى الندوات والتدريبات والمعسكرات وبرامج الحماية الأسرية.