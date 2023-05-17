الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: تراجع التصنيع فى أوروبا بوتيرة هائلة بسبب العقوبات ضد روسيا

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو لن تعتمد على الغرب كشريك يتمتع بالحد الأدنى من قابلية التفاوض، لكن ستعمل مع بقية العالم. 

وأوضح لافروف أن الغرب حتى قبل العملية الروسية بأوكرانيا كان متورطًا في الحماية الحصرية لنظام كييف بدلًا من الانخراط في الدبلوماسية، وذلك وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

واتهم لافروف الغرب بتصعيد الموقف في أوكرانيا بهدف القضاء على روسيا، مشيرًا إلى أن الغرب تجاهل روسيا لتحقيق مصالحه.

واعتبر الوزير الروسي، أن التصنيع في أوروبا تراجع بوتيرة هائلة بسبب العقوبات ضد روسيا، وتدخل الولايات المتحدة في اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، حيث تشتكي الآن دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أن الغرب "أرهقها" بمطالباته الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا.

وكشف لافروف عن إجراء البيت الأبيض محادثات مع الكرملين بشأن الإفراج عن أمريكيين معتقلين في روسيا.

صادرات روسيا النفطية تسجّل أعلى مستوى منذ حرب أوكرانيا

وارتفعت الصادرات النفطية من روسيا في أبريل إلى أعلى مستوياتها منذ حربها في أوكرانيا، لتتعزز العائدات بنسبة 1,7 مليار دولار رغم العقوبات الغربية، بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء.

وأفادت المنظمة بأن الصادرات الروسية ازدادت بخمسين ألف برميل يوميًا إلى 8,3 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، مقدّرة بأن البلاد لم تنفّذ بالكامل تهديدها بخفض الإنتاج بشكل كبير.

وارتفعت عائدات تصدير النفط في روسيا بـ1,7 مليار دولار، لتصل إلى 15 مليار دولار في أبريل.

سيرغي لافروف روسيا أوكرانيا كييف العقوبات اوروبا

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