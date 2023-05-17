الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالقاهرة

لحوم منتهية الصلاحية
لحوم منتهية الصلاحية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة القطامية لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (300 كيلو جرام مصنعات لحوم ودواجن - 2225 كيلو جرام مصنعات لحوم ودواجن - وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وطرحها بالأسواق)، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد تصنيع مصنعات اللحوم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مديرية امن القاهرة تصنيع اللحوم قسم شرطة القطامية

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