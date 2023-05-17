بعد إصابة الشناوي.. كولر يجهز علي لطفي لمواجهة الترجي

يبحث مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع جهازه المعاون الدفع بعلي لطفي حارس مرمى الفريق بالشكل الأمثل للعب أساسيا في المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها الجمعة القادمة على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قرار كولر جاء مباشرة بعد اجتماعه مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي والذي أكد أن الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق.

وأردف الطبيب للمدير الفني قائلا أن مدة التعافي لن تقل عن أسبوعينـ ومن هنا استدعى مباشرة كولر مدرب الحراس للتنسيق معه في تجهيز الحارسين البديلين للشناوي.

من جانبه أكد لطفي على بذل قصارى جهده لحماية شباك المارد الأحمر نظيفة، مع الإلتزام بتعليمات المدير الفني كاملة.

الجدير أن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأقام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مباراة ودية بين مجموعة من لاعبي الفريق، وعناصر من فريق الشباب، في ضوء تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعبه برادس، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.