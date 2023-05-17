جنوب سيناء تستعد لبدء المهرجان الغنائى العالمى "عجائب الدنيا السبع"

بحث خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع وفد من ممثلي إحدى الشركات العالمية الكندية برئاسة دان شويتز وويل ليكس، من فريق العمل بالشركة، و"جب ايشام" مستشار عدة جهات عالمية للفعاليات الدولية بمكتبه بشرم الشيخ، الإعداد لمهرجان غنائي عالمي يسمى "عجائب الدنيا السبع" بحلول أوائل عام 2024.

وذكر المحافظ- في بيان، اليوم الأربعاء- أن النسخة الأولى من المهرجان الغنائي ستنطلق من الأهرامات يعقبها توجه الحاضرين للحفل العالمي لقضاء عدة ليالٍ في منطقة شرم الشيخ العالمية، وإقامة عدة فعاليات غنائية واحتفالية لاستكشاف ما تقدمه مدينة شرم الشيخ الساحرة كمقصد للسياحة العالمية.

وأكد محافظ جنوب سيناء دعمه واستعداد شرم الشيخ لاستقبال تلك الفعاليات الدولية لما لها من خبرات سابقة وإقامة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022، بإشادة دولية لجميع وفود حضور المؤتمر، مرحبًا بهذا الحدث العالمي المهم، في إطار التنشيط والترويج للمقاصد السياحية بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة.

ومن جهته؛ قال الرئيس التنفيذي للشركة الكندية دان شويتز، إنه من المتوقع أن يضم المهرجان العالمي آلاف من الحاضرين من جميع أنحاء العالم، وأن يضم عدة فعاليات تلقي بالضوء على أهمية المقاصد السياحية الدولية.

وأشار إلى أنه ستنطلق النسخة الأولى من مصر ثم تستمر من خلال عدة مقاصد عالمية أخرى ثم تعود مرة أخرى إلى المقصد السياحي المصري في نفس الوقت من العام الذي يليه بعروض جديدة، وأعمال جديدة ليستمر ذلك العرض سنويًا بشكل دائم ومن ضمن الفعاليات الثابتة لدعم السياحة المصرية بشكل دائم.

وأبدى الوفد إعجابه الشديد بما شاهدوه في مدينة شرم الشيخ، من إمكانيات عالمية لإقامة أي حدث عالمي.