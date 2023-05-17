الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"من الصورة إلى التصوير".. معرض فتحي عبد السلام بضي المهندسين.. السبت

من الصورة إلى التصوير
من الصورة إلى التصوير

يطلق الفنان الفوتوغرافي الكبير الدكتور فتحي عبد السلام، معرضه الجديد "من الصورة إلى التصوير"، مساء السبت المقبل، بجاليري ضي المهندسين برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

الفنان فتحي عبد السلام شارك في العديد من المعارض المحلية والدولية وأقام أكثر من معرض شخصي، وعن أعماله يقول الناقد الكبير أحمد فؤاد سليم: يواصل فتحي عبدالسلام تجربته الكيفية في العمق في مجال الصورة الفوتوغرافية. إن الصورة عند فتحي عبد السلام لم تعد تجسيدا للحركة أو ارتهانا للحظة الزمنية أو تسجيلا مصاغا للقطة يومية، وإنما صارت الصورة عنده تكييفا لحالة ماثلة في زمن غير معين وفي موقع غير مقصود، وفي السابق كان فتحي عبد السلام قد قدم لنا ذلك الجانب المبهر في انطباق المخيلة الإنسانية على أشياء الطبيعة حين قدم لنا قرون الفلفل، لقد كان الإيحاء والإبهام آنذاك قويا ورئيسيا وكانت طاقة المخيلة آنذاك كائنة في ممارسة التأمل، إنما صار فتحي عبد السلام وقد عركته التجربة وكابد التقلبات ورقائق الإشعاع والمرشحات  الملونة في استخدامه لصفائح الالمونيوم، قادرا علي بث صورته الفانية وهي حائزة علي بلاغة كافية لملاقاة الذوقية العالمية.

ويؤكد سليم أن فتحي عبد السلام تجاوز الصورة إلى التصوير، والمخيلة إلى الإبهام، واللحظة الزمنية إلى الحالة المجسدة.

وتحتضن قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، افتتاح فعاليات معرض “ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير”، والذي تنظمه الإدارة العامة للفنون التشكيلية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك في معرض “ملتقي مراسم القصير للرسم والتصوير”، والذي يستمر حتى 22 مايو الجاري كلا من: الفنانين التشكيليين: نجاة فاروق، عمر الفيومي، أحمد بركات، أحمد الشافعي، آية عبد المنعم، حنفي محمود، طارق الشيخ، محمد بسيوني، محمد الجنوبي، مرفت الشاذلي، هبة صالح، ولاء فرج، يارا حاتم.

التشكيلي هشام قنديل الهيئة العامة لقصور الثقافة الصورة الفوتوغرافية جاليري ضي المهندسين صندوق التنمية الثقافية ملتقي مراسم القصير للرسم والتصوير ملتقي مراسم

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