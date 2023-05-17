الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. إطلاق الطبعة العربية من "الاستشراق هيمنة مستمرة" بالقومي للترجمة

الاستشراق هيمنة مستمرة
الاستشراق هيمنة مستمرة

يستضيف المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل إطلاق الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" من أحدث إصدارات المركز، بحضور المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران مؤلف الكتاب والمترجمة سحر توفيق، ومراجع الكتاب المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهر غد الخميس الموافق 18 مايو الجاري.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية لقاءً فكريًا موسعًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكي بيتر جران، وذلك، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ببيت السناري، بالسيدة زينب، بالقاهرة، ومن المقرر أن يفتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور ومشاركة لفيف من المثقفين والمفكرين والمؤرخين المصريين.

ويتناول اللقاء مجموعة من القضايا الفكرية التي سوف تطرح للنقاش وتبادل الرأي حول تاريخ مصر الحديث وحول كتب ومؤلفات جران، ويعقب اللقاء المفتوح أمسية فنية تحييها فرقة التنورة على مسرح بيت السناري.

نبذة عن بيتر جران 

جدير بالذكر أن بيتر جران هو أستاذ التاريخ المصري الحديث بجامعة تمبل الأمريكية ويعد أحد أبرز مفكريها، وارتبطت كثير من مؤلفاته بتاريخ الثقافة العربية والإسلامية، ومن أهمها مؤلفه بعنوان (الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر1760-1840) وهو الكتاب الذي أحدث ضجة وجدالاً فكرياً عند صدوره في منتصف الثمانينيات وقام بترجمته وقتها المؤرخ الكبير الدكتور رءوف عباس حامد.

ولجران رؤيته المختلفة في كتابة التاريخ، بعيدًا عن منهج الاستشراق المستخدم لتفسير تاريخ العالم، زار "جران" مصر عدة مرات وقدم محاضرات منها أمام المركز القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة.

ترجمت الكثير من أعماله إلى العربية، ومن بينها كتابه "صعود أهل النفوذ"، وبحسب "جران" فإن هناك بُعدا من التضامن الطبقي بين أهل النفوذ من الطبقات الحاكمة في العالم؛ فالطبقات الحاكمة في العالم الثالث متعاونة مع الطبقات الحاكمة الغربية فى قمع شعوب العالم الثالث، ومثيلتها الغربية، على السواء، مما يجعل النضال ضد الهيمنة على المستوى القومي شديد الصعوبة ومثيرًا للإحباط بالنسبة للأمم التي وقعت فريسة السوق العالمي، فالمصالح الطبقية تربح على حساب المصالح القومية في معظم الأوقات.

وأضاف: يعتبر اتجاها مهما للقرون القليلة الماضية؛ فهو تكتل العناصر القوية والسائدة فى العالم، والتكتل هنا يطلق عليه مصطلح صعود، وعناصر القوة والسيادة في العالم ومن يتبعهم يطلق عليهم أهل النفوذ.

التاريخ المصري الحديث الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الثقافة العربية القومي للترجمة المركز القومي للترجمة تاريخ الثقافة العربية بيتر جران الإستشراق

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