الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسامة حفيلة: قرارات الأعلى للاستثمار ستحدث نقلة نوعية في دفع مزيد من الاستثمارات

اتحاد المستثمرين
اتحاد المستثمرين

أشاد الدكتور أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالقرارات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار في الساعات الماضية، من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص.

وأكد حفيلة أن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في دفع مزيد من الاستثمارات لانتعاش الاقتصاد المصري ورفع القيود عن كاهل المستثمرين وزيادة معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ.

وعقد المجلس الأعلى للاستثمار اجتماعه الأول مساء أمس الثلاثاء وترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس، حيث خلص الاجتماع إلى قرارات غاية في الأهمية ومُلحة طالما ينتظرها المستثمرون لرفع القيود وإحداث انفراجة حقيقية في زيادة معدلات الإنتاج ورفع معدلات التشغيل داخل المصانع.

من ناحية أخرى، طالب نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ هذه القرارات تسهيلا على المستثمرين في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمر رئيس الإتحاد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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