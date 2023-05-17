الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها فستان هيلين.. الإطلالات الأكثر جرأة في مهرجان كان السينمائي 2023 (صور)

إطلالات كان
إطلالات كان

يُقام مهرجان كان السينمائي 2023 حاليًا في فرنسا، وحتى الآن يرتدي المشاهير أزياء جريئة في كل مكان من الفنادق إلى السجادة الحمراء، وكانت النجوم مثل Helen Mirren و Fan Bingbing من أوائل من أظهروا أساليبهم الجريئة.

كان Coco Jones من أوائل النجوم الذين وصلوا إلى مهرجان كان السينمائي 2023 يوم الثلاثاء في زي جريء، وتم تصويرها خارج فندق مارتينيز وهي ترتدي ثوبًا أرجوانيًا برباط علوي وفتحة على الخصر.

تألق الفستان في الضوء وتطابق مع مكياج المغنية الوردي.

كانت سيندي برونا هي التالية على الرغم من أنها اتخذت نهجًا مختلفًا مع أزياءها، ارتدت عارضة الأزياء الفرنسية رومبير من التويد بأكمام على شكل كيب وخط ياقة متدلي يصل إلى معدتها.

كان المظهر جريئًا وأنيقًا لا سيما عند إقرانه بصنادل بيضاء ضيقة ومحفظة نيون صفراء ونظارات شمسية سوداء، بينما مشيت الممثلة الروسية فيكتوريا بونيا على السجادة الحمراء الأولى لمدينة كان مرتدية ثوبًا مغطى بالريش.

كان فستانها الأخضر الطويل مغطى بالريش الطويل، وجلست تحته بطانة شفافة مغطاة بالكريستال، عندما رفعت الممثلة ذراعيها لتظهر أكمامها من على الكتف ، بدت بونيا وكأنها طائر في رحلة.

ظهرت الممثلة الفرنسي بوم كليمينتيف مع الجلد اللامع على السجادة الحمراء نفسها في ثوبها الأرجواني النابض بالحياة ذو أكمام طويلة مع منصات كتف حادة، وخط رقبة على شكل V متصل بمشدها الشفاف، وتنورة بطول الأرض مع شق يصل الفخذ.

كان فستان هيلين الناعم بسيطًا جدًا بأكمام طويلة وخط رقبة على شكل حرف V وتنورة عمودية ملفوفة، حيث ارتدت الممثلة التايلاندية أرايا هارجيت واحدة من أكثر فساتين الكرة إثارة على السجادة الحمراء.

تم تصميم ثوبها بلون أحمر الخدود من قبل جان بول جوتييه مع مشد بدون حمالات مثل صدها وتنورة متفتتة عمدا، وارتدت كاريز زيتا دوجلاس ابنة مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز فستانًا رقيقًا وجريئًا.

مهرجان كان السينمائي مشاهير أزياء الأكثر جرأة فستان هيلين كوكو جونز

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