الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مصممة أزياء تصنع فساتين زفاف مستوحاة من الملكة شارلوت

مصممة أزياء
مصممة أزياء

تم تصميم مجموعة جديدة من فساتين حفلات الزفاف من قبل باولو مصممة الأزياء الحائز على جائزة الإيمي والذي ابتكرت إطلالات سلسلة Queen Charlotte: A Bridgerton Story .

 

تعاونت مع المخرجة Shonda Rhimes  في المسلسل التلفزيوني Bridgerton  على جلبه  إلى العالم الحقيقي من خلال مجموعة من 15 مظهرًا لحفلات الزفاف تعتمد على الموضة الملكية في العرض، ووصفت المجموعة بأنها تجلب “الرومانسية والسحر لعرائس العصر الحديث وتحتفظ المجموعة بالتفاصيل الغنية للأزياء الأصلية لفساتين الملكة شارلوت من Paolo والمصنوعة من الدانتيل والزينة المعقدة والمواد الفاخرة.

 

حتى الآن تم الكشف عن ثلاث رسومات فقط، إنها تظهر مظهرًا كامل التنورة مع خطوط عنق مغرفة أو مربعة، كما يحتوي أحد الفساتين على أكمام متوجة تغطي الجزء العلوي من الذراع فقط، بينما يتميز الآخر بأكمام بطول الكوع، يشرح باولو أن جميعها مبعثرة بالتطريز أو البريق وتأتي بظلال ناعمة من اللبن والعاج.

 

قالت باولو وفقا لموقع ذا ناشونال: "أردنا أيضًا أن نكون شاملين، وكنا مدركين جدًا لاختيار الساتان والأربطة والحرير التي لم تكن بيضاء فقط، لدينا الكثير من الشمبانيا والعاج في المجموعة.. هذا يشبه الملكة شارلوت".

 

ولدت الملكة شارلوت من مكلنبورج ستريليتس في ألمانيا، وأصبحت فيما بعد ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا عندما تزوجت من الملك جورج الثالث في 8 سبتمبر 1761، كان أحد ميراثها هو إدخال أشجار عيد الميلاد إلى المملكة المتحدة مما وضع تقليدًا باقياً حتى يومنا هذا، توفيت عام 1818.

 

تلك المجموعة من فساتين الملكة شارلوت سوف تحدث ضجة في عالم فساتين حفلات الزفاف، وسوف يعتمد عليها الكثيرين من محبي الإطلالات الملكية، حيث تعتمد على نهج جديد بعيد عن التقليدية ولكنها فساتين ملكية بروح العصر الحديث.

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