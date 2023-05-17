مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 إثر تصادم 4 سيارات نقل بأسوان

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 7 آخرين، صباح اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل مع 2 سيارة ربع نقل، بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفيين إلى المشرحة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل مع 2 سيارة ربع نقل بطريق شرق العوينات بمدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والمتوفيين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على الطبيب الشرعى.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.