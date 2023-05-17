غداً.. البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

تجتمع غدًا الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن قررت في اجتماعها الأخير في مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

ويعتبر اجتماع الغد هو الاجتماع الثالث على مدار العام الجاري للجنة السياسة النقدية.