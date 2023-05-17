الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طقس معتدل.. "مترو" البريطانية تختار شرم الشيخ ضمن أفضل الوجهات المشمسة

شرم الشيخ
شرم الشيخ

رشَّحت صحيفة "مترو" البريطانية مدينة شرم الشيخ كوجهة رائعة وجذابة لقضاء عطلة الخريف هذا العام، داعية كل محبي السفر حول العالم لزيارة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والاستمتاع بشمسها الدافئة وبما لديها من مقومات سياحية مميزة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أن شرم الشيخ بها العديد من المنتجعات والفنادق الفاخرة و"الشواطئ الرملية الذهبية"، فضلًا عن طقسها المعتدل، ما يجعلها ضمن أفضل الوجهات السياحية للبريطانيين لقضاء عطلات خريف هذا العام.
ونصحت الصحيفة قراءها من السياح البريطانيين بزيارة شرم الشيخ، وقدمت لهم برنامجًا  للاستمتاع بالمدينة المصرية، حيث الطقس المعتدل وللاستمتاع بحرارة الشمس الدافئة.

ولفتت إلى أن مدينة شرم الشيخ كوجهة "رائعة وجذابة" لقضاء عطلة فصل الخريف هذا العام، داعية كل محبي السفر حول العالم لزيارة المدينة المطلة على البحر الأحمر والاستمتاع بشمسها الدافئة وبما لديها من مقومات سياحية مميزة.

وقالت إن شرم الشيخ تعد واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في العالم في موسمي الربيع والخريف، مشيرة إلى أن بها العديد من المنتجعات والفنادق الفاخرة و"الشواطئ الذهبية".

التليجراف البريطانية الجذب السياحي التليجراف الربيع والخريف البحر الاحمر

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