الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"كيم" يصادق على إطلاق قمر صناعي كورى شمالي استطلاعي

زعيم كوريا
زعيم كوريا

صادق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على خطة عمل اللجنة الخاصة بالتحضيرات لإطلاق أول قمر صناعي استطلاعي للبلاد.

 

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، بأن كيم جونغ أون اطلع على سير التحضيرات لإطلاق القمر، وتفقد القمر "المعد للإطلاق".

 

ونقلت الوكالة عن كيم جونغ أون قوله، إن الإطلاق الناجح للقمر يعتبر "أمر ملحا نظرا للوضع الأمني حول الدولة"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية "ستستفيد من حقها في الدفاع عن النفس والسيادة بشكل حازم" في ظل أنشطة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أمر ببدء التحضيرات لإطلاق أول قمر استطلاعي كوري شمالي في 19 أبريل الماضي.

ويراد من القمر أن يزيد من قدرات كوريا الشمالية على جمع المعلومات.

اطلاق كوريا الشمالية كيم زعيم كوريا

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