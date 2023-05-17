الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها "الذكاء الاصطناعى ودوره فى المستقبل" ننشر فعاليات الأعلى للثقافة اليوم

المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة

منها "الذكاء الاصطناعي ودوره في المستقبل"، محور اللقاء الذي يعقد بالمجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء.

تعقد الندوة التي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس، في قاعة الفنون، ويشارك بها كل من: دكتورة إيناس محمود حامد، أستاذ الإعلام جامعة عين شمس وعميد المعهد العالى الجزيرة الإعلام والعلوم والأتصال.

دكتورة شهيرة صلاح الدين أحمد، رئيس تحرير مجلة سمير مؤسسة دار الهلال، و عضو لجنة فنون الطفل بالمجلس. المهندسة كريستين عريضة، مستشار رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشئون الاستراتيجية – عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الدكتورة منى نصر، أستاذة نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان . وتديرها الكاتبة فاطمة المعدول.

 

ــ مائة عام علي الحياة الدستورية في مصر

في سياق متصل، وفي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستدير تحت عنوان  “مائة عام علي الحياة الدستورية في مصر”، والتي يديرها دكتور خلف ميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

ويشارك في اللقاء كل من: دكتور جمال شقرة،  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس. دكتور أحمد الشربيني،  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي سيد محمود.

 

ــ أمسية شعرية 

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، تحتضن قاعة المجلس الأعلى للثقافة، أمسية شعرية بمشاركة كل من الشعراء: أحمد سويلم والذي يلقي كلمة لجنة الشعر بالمجلس، والشعراء: إبراهيم الملكوت، حسام إبراهيم، حمدي عبد الرازق، حنان شاهين، شيرين العدوي، صفاء أبو صبيحة، محمد عرب صالح، نورا عثمان، يسري حسان، ويدير الأمسية ويقدمها الناقد دكتور عادل ضرغام.

 

كما تبث الفعاليات الثلاثة، عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات، بالمجلس الأعلي للثقافة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

الذكاء الاصطناعي ودوره في المستقبل ننشر فعاليات الأعلي للثقافة اليوم مائة عام علي الحياة الدستورية المجلس الأعلى للثقافة أمسيات شعرية

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