الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تكشف الموعد الجديد لانتهاء الدورى الممتاز

رابطة الأندية
رابطة الأندية

كشف مسئولو رابطة أندية الدورى الممتاز، الموعد الجديد لانتهاء مسابقة الدورى الممتاز، بعد تأجيل عدد من مباريات الأهلى بسبب مشاركته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

وشدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، على أنه من الوارد تأخر مباريات النادي الأهلي عن منتصف يوليو القادم بأيام قليلة، خصوصًا مع اقترابه من خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في المؤجلات هو خوض الفريق الأحمر لمونديال الأندية.

 

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الرابطة كانت تريد إنهاء الدوري في منتصف نهاية يونيو المقبل ، لكن من الوارد أن ينهي الأهلي مبارياته في الدوري بعد منتصف شهر يوليو بأيام قليلة، والوارد أن يمتد الدوري إلى يوم 20 يوليو بسبب مباريات الأهلي".

 

وأكمل سويلم : "عقدنا اجتماعًا في الرابطة، وهدفنا المزيد من التطوير وسيتم إعلان شكل جديد لدرع الدوري، وسنقيم احتفالية نهاية الشهر الجاري لإعلان ذلك بحضور رموز الكرة المصرية".

 

وواصل: "الفريق الفائز باللقب هذا الموسم سيحصل على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى، لأننا سنقوم ببيع اسم الدوري وسنعلن الراعي خلال الاحتفالية، سيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي".

 

وأجرت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية، والتى يشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة ، العديد من التعديلات على جدول مباريات الدورى منذ انطلاقه فى بداية أغسطس الماضى وحتى الأن، بسبب كثرة المؤجلات وشكاوى الاندية التى كانت تشارك فى بطولتى افريقيا، حيث خرج الثلاثى الزمالك وبيراميدز وفيوتشر من السباق وظل الاهلى حتى بات على بعد خطوة من نهائى دورى ابطال افريقيا بعد الفوز على الترجى ذهابا بثلاثية نظيفة .

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