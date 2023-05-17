الاتحاد الأوروبى يشرع قانونًا يحظر المنتجات التى تؤدى إلى إزالة الغابات

تبنت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء رسميًا قواعد جديدة من شأنها أن تساعد على تقليل مساهمتها في إزالة الغابات العالمية من خلال تنظيم التجارة في سلسلة من المنتجات التي تؤدي إلى الانخفاض في مناطق الغابات في جميع أنحاء العالم.

وحسب التشريع الجديد ، ستحتاج الشركات التي تتاجر بزيت النخيل والماشية والخشب والبن والكاكاو والمطاط وفول الصويا إلى التحقق من أن السلع التي تبيعها في الاتحاد الأوروبي لم تؤد إلى إزالة الغابات وتدهورها في أي مكان في العالم منذ عام 2021.

وتغطي اللائحة أيضًا المنتجات المشتقة مثل الشوكولاتة أو الورق المطبوع.

تعتبر الغابات وسيلة طبيعية مهمة لإزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي ، حيث تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون عندما تنمو.

وفقًا لمعهد الموارد العالمية ، تختفي منطقة غابات بحجم 10 ملاعب كرة قدم في العالم كل دقيقة ويقول الاتحاد الأوروبي إنه بدون اللوائح الجديدة قد يكون مسؤولاً عن خسارة 248000 هكتار من إزالة الغابات سنويًا .

قال ستينجي فان فيلدهوفن ، المدير الإقليمي لمعهد الموارد العالمية في أوروبا: "تم تطبيق القانون بشكل فعال ، ويمكن أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الدفيئة الناتجة عن إزالة الغابات الاستوائية من أجل الغذاء والسلع الأخرى". "ويمكن أن تساعد في حماية التنوع البيولوجي الحيوي وموارد المياه في الغابات الاستوائية المطيرة."

وسيجبر القانون الشركات على إظهار أن السلع التي تستوردها تمتثل للقواعد المعمول بها في بلد المنشأ ، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان وحماية السكان الأصليين.

وأضاف فان فيلدهوفن أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعاون الآن مع الدول المنتجة للتأكد من قدرتها على التكيف مع التشريع الجديد دون الإضرار باقتصاداتها وسبل عيش الناس.

وقالت: "سيتطلب هذا حوافز للمجموعات الضعيفة مثل صغار المزارعين للتحول نحو ممارسات خالية من إزالة الغابات ، وضمان عدم تخلفهم عن الركب في هذا التحول".

وتتعرض الغابات في جميع أنحاء العالم لتهديد متزايد من إزالة الأخشاب والزراعة ، بما في ذلك فول الصويا وزيت النخيل. تقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن 420 مليون هكتار من الغابات - وهي مساحة أكبر من الاتحاد الأوروبي - دمرت بين عامي 1990 و 2020.