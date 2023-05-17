الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الممثلين: سعيد بعودة نوع "المونودراما" التى قدمها الأساتذة الكبار

الدكتور أشرف زكي
الدكتور أشرف زكي

عبر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بعودة نوع "المونودراما"، حيث Tن هناك عدد من الاساتذة الكبار الذي قدموا مثل هذا النوع ومنهم الفنانة صفية العمري. 

 

وأضاف نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن إقدام الفنانة فاطمة محمد على هذا النوع من "المونودراما" جيد مثل هذا العرض هو شئ سعيد، متابعًا: "برافو يا فاطمة على هذا العرض.. ليلة جيدة جدًا وليست هي الليلة الأولى لها". 

 

أصعب أنواع الفنون المسرحية

وفي نفس السياق، أشارت الفنانة فاطمة محمد علي، أن "مونو دراما" من أصعب أنواع الفنون المسرحية، كما أن عرض "سيب نفسك" تميز بالغناء اللايت وبها 5 أغاني وبها عرائس ايضًا، كما أن السمعة الطيبة للعرض كانت من أول لحظة، متابعة: "تجسيدي لشخصية "الكناسة" لمس قلب الناس والمشاهدين".

أشرف زكي المونودراما الاساتذة الكبار العرض الفنون المسرحية عرض سيب نفسك

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