الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هارب من 137 حكما في مدينة نصر

الأمن
الأمن

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمناً التماس أحد المواطنين تنفيذ حكم لصالحه ضد أحد الأشخاص بالشرقية

 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت  لكشف ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التماس أحد المواطنين لتنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه ضد (أحد الأشخاص) بالشرقية. 

بالفحص تبين أن المحكوم عليه (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية) والمطلوب للتنفيذ عليه فى 137 حكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" منهم الحكم الصادر فى القضية الواردة بالالتماس المُشار إليه بتهمة "تبديد" والمقضى فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وكفالة 3000 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختبائه وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التماس أحد المواطنين استغاثة مواطن التواصل الإجتماعى فيس بوك تنفيذ حكم قضائي صان الحجر بالشرقية قسم شرطة ثالث مدينة نصر موقع التواصل الاجتماعي موقع فيس بوك

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