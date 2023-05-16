هل أخطأت الدولة فى حق السجناء المفرج عنهم؟.. الباز يُجيب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما أعاد تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وجّه بعدم الاكتفاء بتنقية أسماء المحبوسين للإفراج عنهم، وإنما بدمجهم في المجتمع وإيجاد فرص مناسبة لهم لدمجهم في الحياة والعمل.

وأضاف "الباز" خلال البث المباشر لـ"البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن البعض استغل هذا التوجيه للزعم والترويج أن الخارجين بعفو رئاسي سُجنوا ظلمًا، والدولة تعوضهم عن الفترة التي قضوها، مردفًا: "هذا الكلام ليس صحيحًا، مصر من 2013، كانت تعيش في حرب، معظم من دخلوا السجن يروجون أنهم سُجنوا بسبب آراء، لكن الحقيقة أن تلك الآراء مثلت جريمة، لأنها كانت آراء تحريضية".