تامر حسني يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "تاج"

شوق النجم تامر حسني جمهوره ببوستر مبدئي لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “تاج” والذي يواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهده بقيادة المخرجة سارة وفيق.

ونشر تامر صورة البوستر المبدئي لفيلم “تاج” والذي ظهر فيها منفردا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: “مساء الورد على أغلى ناس”.

ومن المقرر أن يطرح فيلم “تاج” للنجم تامر حسني بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل حيث يسعى في الوقت الحالي للانتهاء من تصوير العمل للتفرغ لعملية المونتاج والمكساج الخاصة بالعمل.

واستقرت المخرجة سارة وفيق على أبطال فيلم “تاج” الذي انضم غليهم مؤخرًا الفنان محمد لطفي، فيشارك في بطولة العمل بجانب تامر حسني كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، ولاء مرسي، وهالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، ومجموعة اخرى من الفنانين.



ويجسد تامر في الفيلم شخصيتين أخوين توأم أحدهما يملك قوة خارقة، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب “حسن” تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، وتجسد الفنانة هالة فاخر شخصية جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات مختافة خلال أحداث الفيلم.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية فيلم "بحبك"، والذى شهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.