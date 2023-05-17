الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إيناس جوهر والحسينى ومطربو المهرجانات فى عزاء صديقة حياتى

عزاء الإذاعية الكبيرة
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار

شهد عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار مناسبات مسجد عمر مكرم، حضور عدد من الإعلاميين، حيث استقبل نجلها مطرب الراب أبيوسف المعزين وعدد من الأقارب والأصدقاء.

وكان أول الحضور لأداء واجب العزاء الإعلامي يوسف الحسيني والإذاعية الكبيرة إيناس جوهر والسيناريست شهيرة سلام والإعلامية درية شرف الدين، وعدد من مطربي الراب ومؤدي المهرجانات، كان أبرزهم مطرب المهرجان «عنبة» وعلى لوكا وأبو الأنوار.

وفضل نجل الإذاعية الراحلة المطرب أبيوسف تحجيم التغطية الإعلامية للعزاء، حيث قام بنشر عدد من أفراد الحراسات الخاصة "البودي جاردات" أمام قاعة المناسبات وعدم السماح بالاقتراب.

ورحلت الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي عن عالمنا يوم السبت الماضي حيث نعاها عدد من زملائها من الإذاعيين والإعلاميين وتلاميذها، والتي رحلت وتركت إرثا كبيرا خلال مشوارها في العمل الإذاعي لأكثر من 50 عاما خلف ميكرفون إذاعة الشرق الأوسط، كما ساهمت في تطوير القوالب الإذاعية من خلال برامجها، وأسست إحدى المحطات الإذاعية بلبنان.

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الإعلامية القديرة صديقة حياتي، إحدى رواد العمل الإعلامي التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي.

كما نعتها الفنانة إسعاد يونس عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "وداعاً رفيقة الدرب، صديقة الغالية، رافقتها سنين طويلة وأيام وليالِ في استوديوهات الهوا وأروقة ومكاتب إذاعة الشرق الأوسط، وتعلمت منها الكثير وكانت نعم الصديقة والأستاذة، وداعاً يا حبيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعتها المذيعة منة الشرقاوي، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "الأستاذة صديقة حياتي في ذمة الله.. الأستاذة والقدوة والمعلمة والصديقة، أمّنا كلنا".

عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار
عزاء الإذاعية الكبيرة صديقة حياتي بدار

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