الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"أخواتى حرمونى من الميراث".. أمين الفتوى: ارفعى عليهم قضية (فيديو)

قناة الناس
قناة الناس

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى "أمل" من محافظة المنيا، مفاداه إن أخواتها أكلوا حقها فى ميراث أبيها، ولم يعطوها حقها وهى لا تعرف ماذا تفعل معهم؟ 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لو هما واكلين حقك فعلا يعنى أبوكى كان عنده ميراث وهم مرضيوش يدوكى حقك، روحى ارفعى عليهم قضية فرز وتجنيب، فى المحكمة المختصة، وهيتحكم لك بحقك، أو هاتيهم عندنا فى دار الإفتاء ونشوف ونقسم حقوقهم، فى عندنا قسم مختص بتقسيم الميراث".

واستكمل: "ممكن قبل كل ده تدخلى أقاربك وعمدة البلد اللى أنتى فيها، أو أى حد كبير وله كلمة، يقعد بالمعروف مع أهلك وأخواتك ويصالحكم ولو ليكى حقك خديه، لكن لو قفلت كل الطرق ارفعى عليهم قضية وخدى حقك بالقانون".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.


https://www.youtube.com/watch?v=HzT9uKqTHRE

الدكتور محمد عبدالسميع دار الافتاء المصرية الإفتاء فتاوى الناس حقك بالقانون

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